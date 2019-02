Grolms zu Thyssenkrupp „Eine Fusion um jeden Preis ist mit uns nicht zu machen“

Grolms sagte, die Arbeitnehmervertreter hätten stets auf den Schutz der rund 27.000 Beschäftigten von Thyssenkrupp Steel Europe gepocht. „Das war dem Vorstand der Thyssenkrupp AG immer klar, nicht dass am Ende wieder jemand über mangelnden Rückhalt klagt. Wir waren in diesem Punkt immer geradeaus und haben schon (Ex-Thyssenkrupp-Chef Heinrich) Hiesinger damit konfrontiert, dass die Risiken durch die Fusionskontrolle entweder vom Vorstand unterschätzt oder bewusst kleingeredet werden.“



Der Aufsichtsrat des Konzerns muss Grolms zufolge am Ende über das Ergebnis der Verhandlungen mit der EU-Kommission für ein Joint Venture abstimmen. Die Arbeitnehmervertreter stellen in dem Kontrollgremium die Hälfte der Vertreter. Im Fall eines Patts könnte Aufsichtsratschefin Martina Merz mit ihrer Doppelstimme entscheiden. Ein Beschluss gegen die Stimmen der Arbeitnehmer würde den Prozess aber sehr erschweren und auch nicht dem stets auf gemeinsame Beschlüsse bedachten Vorgehen entsprechen.