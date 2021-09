Ein Konsortium unter der Führung von Siemens hat in Ägypten einen milliardenschweren Großauftrag an Land gezogen. Die Firmen sollen für 4,5 Milliarden Dollar (rund 3,8 Milliarden Euro) ein Bahnsystem für Hochgeschwindigkeits-Elektro-Züge errichten, teilte die Regierung am Mittwoch mit.