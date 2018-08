Großauftrag: Siemens liefert Reisezüge für 1,5 Milliarden Euro an die ÖBB

Die ÖBB erneuern mit der Bestellung ihren Fuhrpark. Der österreichische Bahnbetreiber baut vor allem seine Nachtzug-Verbindungen aus und springt dabei auch in Nachbarländern wie Deutschland in die Bresche. Die Deutsche Bahn war aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Geschäft ausgestiegen. Die neuen Züge können in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Italien eingesetzt werden, bei Bedarf können sie auch für die östlichen Nachbarländer ausgerüstet werden.