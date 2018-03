Großbaustelle ThyssenKrupp: Tod von Beitz reißt große Lücke

ThyssenKrupp gleicht einer Großbaustelle. Eine Reihe von Verkäufen wie den Aktivitäten im zivilen Schiffbau und bei Edelstahl hat der Vorstand innerhalb von zwei Jahren über die Bühne gebracht. Geschäfte mit einem Gesamtumsatz von über zehn Milliarden Euro kamen so in neue Hände. Hinter dem wichtigsten Projekt, dem Verkauf der verlustreichen Stahlwerke in Brasilien und den USA fehlt der Haken allerdings noch.

Der Essener Konzern strebt eine zügige Einigung über den Verkauf von Steel Americas an. Einem Medienbericht zufolge allerdings hängt der Besitzerwechsel wegen unterschiedlicher Preisvorstellungen am seidenen Faden. ThyssenKrupp will den Befreiungsschlag, den das einstige Prestigeprojekt in Übersee hat nicht nur schätzungsweise zwölf Milliarden Euro gekostet. Es produziert auch laufend Verluste.

Wegen illegaler Absprachen mit anderen Schienenherstellern muss ThyssenKrupp bluten. Das Bundeskartellamt verhängte Bußgelder in einer Gesamthöhe von 192 Millionen Euro. Im wichtigen Geschäft mit Autoblechen kann ThyssenKrupp vorerst aufatmen. Zumindest ein Amnestieprogramm des Konzerns, bei dem Mitarbeitern ohne Angst vor einem Rauswurf reinen Tisch machen konnten, brachte keine schweren Verstöße an das Tageslicht. Das Kartellamt ermittelt aber weiter.

Bereits seit Wochen gibt es Spekulationen über eine mögliche Kapitalerhöhung. Erst wenn man sieht, wie viel Geld der Verkauf von Steel America in die leeren Kassen spülen wird und die verschiedenen Kartellvorwürfe weitgehend abgearbeitet sind, dürfte sich der Vorstand positionieren. Den Konzern drückt ein hoher Schuldenberg.