Großbritannien Autozulieferer GKN will Übernahme durch Melrose abwehren

27. Februar 2018 , aktualisiert 27. Februar 2018, 13:35 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Der britische Autozulieferer GKN will sich in zwei Konzerne aufspalten – und so eine Übernahme durch Sanierungsspezialisten Melrose verhindern.