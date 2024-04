Großinvestition in Finnland BASFs Batteriestrategie steht auf der Kippe

Für BASF selbst wackelt damit die grundsätzliche Strategie, den Konzern unabhängiger von der klassischen Chemie zu machen, die tief in der Krise steckt. Kathoden, die Pole einer Lithium-Ionen-Batterie, machen fast ein Drittel der Herstellkosten einer Batterie aus und sollen künftig der neue Gewinntreiber der BASF sein. Mehr als sieben Milliarden Euro Umsatz will der Konzern im Batteriegeschäft bis 2030 machen. „Wir haben immer große Hoffnungen in den Standort gesetzt und wir hoffen, dass sich diese Hoffnungen irgendwann in der Zukunft auch erfüllen werden“, lässt sich Tomi Oja, Geschäftsführer von BASF Battery Materials Finland zitieren.



Und das Werk in Schwarzheide? Das muss die Vorprodukte solange anders als geplant vom Weltmarkt beziehen. Die Versorgung sei „durch ein breit gefächertes Partnernetzwerk und den Zugang zu den Märkten gesichert“ und werde deshalb nicht beeinträchtigt, heißt es dazu in der Mitteilung von BASF. Der Plan des Unternehmens, in den Ausbau des Geschäfts mit Batteriematerialien zu investieren, gelte nach wie vor.