Grüne Stahlproduktion Thyssenkrupp plant hohe Investitionen in Wasserstoffprojekt

Von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen kommt dazu eine Förderung von bis zu 700 Millionen Euro, vom Bund rund 1,3 Milliarden. Habeck sagte in Duisburg, hier entstehe ein Vorzeigeprojekt. Sollten weitere Hochöfen umgestellt werden, könne es auch weitere politische und finanzielle Förderungen geben. „Das ist völlig klar“, so der Wirtschaftsminister. Es sei damit zu rechnen, dass grüner – also aus Ökostrom hergestellter – Wasserstoff günstiger werde in den nächsten zehn oder 15 Jahren, was der Industrie helfen werde.