Grüne Transformation BASF zeigt, dass klimaneutrale Chemie möglich ist

In blauer Arbeitskleidung, Sicherheitsschuhen und Schutzbrille stapft BASF-Prozessmanager Eric Jenne die silbern glänzenden Stahlstufen der neuen Anlage auf dem BASF-Werksgelände in Ludwigshafen hinauf. Oben angekommen zieht er an einem großen Hebel und öffnet damit eine etwa tellergroße Luke. Mit einer Taschenlampe leuchtet Jenne in das Ofeninnere und gibt den Blick auf mehrere Rohre frei. „Hier findet der eigentliche Prozessschritt statt“, erklärt Jenne, „hier wird Rohbenzin gespalten.“