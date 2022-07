Güllehandel Hier wird Mist zu Geld

Das Prinzip funktioniert so: Die Anbieter stellen einen Preis ein, meist auf Verhandlungsbasis. Auf den endgültigen Preis einigen sich Käufer und Verkäufer häufig per Telefon oder WhatsApp, sagt Webelsiep. Wie viele Deals über Güllemarkt24 zustande kommen, weiß er daher nicht. „Wir wollen mehr Transparenz in den Markt bringen und lokale oder überregionale Potenziale aufdecken.“ Für die Landwirte ist das Angebot kostenlos, sagt Mitinhaberin Janine Wansing. Um Transport oder Lagerung müssen sich die Landwirte selbst kümmern.