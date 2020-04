Guillaume Faury: Airbus-Chef stimmt Belegschaft auf härtere Einschnitte ein

Airbus-Chef Guillaume Faury hat die Belegschaft des europäischen Flugzeugbauers auf tiefgreifende Einschnitte eingestellt. „Das Überleben von Airbus steht in Frage, wenn wir jetzt nicht handeln“, schrieb der Franzose in einem Brief an die 135.000 Mitarbeiter, der am Freitagabend versandt wurde.