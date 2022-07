Halbjahreszahlen BASF – der Boom vor dem Sturm

Nun jedoch hatte der BASF-Chef dann wieder Positives zu verkünden: Trotz Gaskrise, Inflation, Lieferengpässen und Corona-Lockdowns in China macht die BASF gute Geschäfte. Im ersten Halbjahr stiegen Umsatz (plus 17 Prozent) und Gewinn (plus elf Prozent) zweistellig. Angesichts der unerwartet guten Zahlen erhöht der Ludwigshafener Konzern sogar seine Jahresziele: Statt 74 bis 77 Milliarden Euro Umsatz sollen nun im Gesamtjahr 2022 zwischen 86 und 89 Milliarden Euro erreicht werden. Auch die Gewinnprognose (Ebit) hob die BASF leicht an – auf 6,8 bis 7,2 Milliarden Euro.