Halbjahreszahlen: Linde: Gewinn trotz Umsatzeinbruch, Wachstumsziele bekräftigt

Der weltgrößte Industriegasekonzern Linde bekommt die Rezession in der Coronakrise zu spüren und rechnet in diesem Jahr trotzdem mit Gewinnzuwächsen. Im zweiten Quartal sanken die Umsätze um elf Prozent auf 6,38 Milliarden Dollar, wie Linde am Donnerstag im britischen Guildford mitteilte. Die im Zuge des weltweiten Wirtschaftseinbruchs um sieben Prozent gesunkenen Volumina und negative Währungseffekte ließen sich nur teilweise durch höhere Preise wettmachen. Bremsspuren zeigten sich vor allem in der Metallbranche und beim Einsatz von Gasen in der Produktion, während Medizingase und Anwendungen in der Elektronik zulegten.