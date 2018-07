Halbjahreszahlen: Opel-Chef Lohscheller sieht nach starken Zahlen sein Unternehmen auf Kurs

RüsselsheimNach den überraschend guten Halbjahreszahlen sieht Opel-Chef Michael Lohscheller sein Unternehmen auf Kurs. „Wir arbeiten jetzt sehr konzentriert weiter“, sagte der Manager am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Rüsselsheim. Der über Jahre defizitäre Autobauer war vor knapp einem Jahr vom französischen PSA-Konzern übernommen worden. Dieser hatte am Dienstag für das erste Halbjahr 2018 einen operativen Gewinn von 502 Millionen Euro für die neue Tochter gemeldet.