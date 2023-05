Halbleiter: AMS Osram erwartet schwächeres Quartal

Erst für das zweite Halbjahr sei AMS Osram „vorsichtig optimistisch“, hieß es in der Mitteilung. Die Nachfrage aus der Autoindustrie sei zuletzt leicht zurückgegangen, am stärksten schlägt sich aber die Schwäche des Apple-Zulieferers im Smartphone-Geschäft in den Zahlen nieder. „Unsere Märkte sind nach wie vor herausfordernd, und ungünstige Nachfragetrends wirken sich negativ auf unser Geschäft aus“, sagte der frühere Osram-Manager Kamper, der vor kurzem vom Autozulieferer Leoni zurückgeholt worden war.