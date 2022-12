Halbleiterkonzern Ex-VW-Chef Diess soll neuer Infineon-Aufsichtsratschef werden

Der ehemalige VW-Chef Herbert Diess soll neuer Aufsichtsratsvorsitzender beim Halbleiterkonzern Infineon werden. Der bisherige Amtsinhaber Wolfgang Eder wird bei der Hauptversammlung am 16. Februar nicht mehr zur Neuwahl für den Aufsichtsrat antreten, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Diess soll dafür neu in das Gremium gewählt und danach vom Aufsichtsrat zum Vorsitzenden bestimmt werden.