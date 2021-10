Halbleiterkrise: Chip-Mangel dauert mindestens bis Mitte 2022

Die Versorgung mit Computerchips sei die große Herausforderung heute, die mit Batteriezellen die von morgen. VW werde mit der nächsten Generation von Elektroautos auch in den USA Pläne zur Versorgung mit Batteriezellen bekannt geben. In Europa will VW bis Ende des Jahrzehnts sechs eigene Zellfabriken für das steigende Angebot von Elektroautos aufbauen.