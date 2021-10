Halbleitermangel: Daimler-Truck-Chef: Werden 2022 wegen Chipkrise weniger Lkw ausliefern

Die Lkw-Branche war in der ersten Jahreshälfte noch weitgehend verschont von dem Chipmangel geblieben, inzwischen sind die Probleme aber auch hier angekommen. Der Rivale Traton hatte zuletzt erklärt, dass der Absatz in der zweiten Jahreshälfte geringer ausfallen dürfte. Die Knappheit trifft die Branche zu einem Zeitpunkt, zu dem die Nachfrage nach Fahrzeugen zulegt. „Wir können im Moment mehr verkaufen, als wir produzieren können“, sagte Daum. Zugleich stellte Daum höhere Preise in Aussicht. Neben den Chips hätten sich auch Rohmaterial wie Stahl und Aluminium verteuert. Dies müsse weitergegeben werden, sagte er.