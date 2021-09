Halbleitermangel Warum die Chipkrise vor allem die Zulieferer trifft

Dabei dürften sich schon in den nächsten Tagen und Wochen weitere Zulieferer aus der Deckung trauen und ihre Prognosen senken. Die Autobauer müssen aufpassen, dass die Halbleiter- nicht zur Zuliefererkrise wird. Schließlich haben die Lieferanten keine Chance, ihre Produktion auf die margenstarken Teile umzulenken, so wie die OEMs. Und die Zulieferer sind immer betroffen - egal, ob sie Gussteile oder solche mit Halbleitern liefern.



