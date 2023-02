Halbleiterproduktion Infineon gibt Startschuss für neue Fabrik in Dresden

Damit entstehen in den kommenden Jahren gleich drei größere Chipfabriken in Deutschland: Zuletzt hat der US-Hersteller Wolfspeed den Bau einer Fabrik im Saarland angekündigt, Intel baut in Magdeburg ein großes Werk. Bei den Investitionsentscheidungen spielt auch staatliche Unterstützung eine Rolle. Die Europäische Union (EU) strebt an, die Abhängigkeit Europas von Asien bei Halbleitern zu verringern. Der Chipmangel während der Corona-Pandemie hat der Industrie die Anfälligkeit globaler Lieferketten vor Augen geführt.