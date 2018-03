Handelsblatt-Tagung „Zukunft Stahl“: Stahlbranche fordert EU-Maßnahmen gegen Strafzölle

Vielmehr geht in der Branche die Sorge um, dass der weltweite Stahlhandel aus dem Gleichgewicht gerät – und Hersteller aus Ländern wie China, Indien und der Türkei ihren überschüssigen Stahl künftig in Europa absetzen könnten. „Die Maßnahmen der USA treffen uns in einer Zeit, in der die weltweite Importkrise auf dem Stahlmarkt überwunden schien“, so Kerkhoff. Nun drohe eine Rückkehr der alten Probleme. „Europa darf sich nicht wehrlos zeigen.“