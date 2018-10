Handelskonflikt „Die USA untersuchen bereits weitere Zölle“

Gleichzeitig ist der Druck der EU zur Abschaffung dieser Zölle natürlich enorm. Wie lange können die USA diese Zölle aufrechterhalten? Und wie weit entsprechen sie überhaupt den Vorgaben der Welthandelsorganisation WTO?

Rein innerstaatlich können die USA die Zölle mit dieser Begründung beliebig lange aufrechterhalten. Außerstaatlich steht dem natürlich die WTO und besonders das sogenannte GATT-Agreement, also das General Agreement on Tariffs and Trade, entgegen. Denn das sieht eine Maximalhöhe für mögliche Zölle vor, innerhalb der sich die Staaten bewegen dürfen. Und diese wird mit den US-Zöllen auf Stahl und Aluminium bei weitem überstiegen.