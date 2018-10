Handelskonflikt „Die USA untersuchen bereits weitere Zölle“

Vor allem der Handelskonflikt zwischen den USA und China spitzt sich zu. Wo steht Europa in diesem Konflikt?

Europa ist so neutral wie möglich und versucht, als Vermittler zu agieren. Das ist natürlich nicht ganz einfach, da Europa ja selbst von den US-Zöllen betroffen ist. Traditionell setzt die EU auf internationalen Freihandel, da sie sich dem Abbau aller Handelsschranken verschrieben hat. Für Deutschland mit seiner starken Exportindustrie ist es natürlich eine hohe Priorität, dass es so wenig Handelsschranken wie nur möglich gibt. Deshalb versucht die EU mit den USA derzeit eine Lösung im Verhandlungsweg zu finden. Gleichzeitig hat Europa gegen die USA vor dem WTO-Gericht Klage erhoben.