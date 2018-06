Handelskrieg So kontert Voestalpine die US-Zölle

Mit 48 Standorten, an denen Voestalpine mehr als 3000 Mitarbeiter beschäftigt, ist der österreichische Konzern in den USA vertreten. 1,3 Milliarden Euro hat Voestalpine bei einem Gesamtumsatz von rund 13 Milliarden Euro 2017 in den USA umgesetzt. Die US-Werke der Voestalpine sind von den Zöllen dabei nicht betroffen, da sie als amerikanische Betriebe gelten. Die Sorge des Konzerns gilt vornehmlich seinen Stahlexporten von Europa nach Amerika. Betroffen sind etwa sogenannte hochfeste Flachstahlprodukte, wie sie in der Autoindustrie eingesetzt werden. Um sie auch weiter exportieren zu können, hat der Konzern ein Bündel an Maßnahmen vorgelegt.