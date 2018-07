Handelsstreit: BMW warnt US-Handelsminister vor Importzöllen auf Autos

München/SpartanburgDer Autobauer BMW hat in einem Schreiben an US-Handelsminister Wilbur Ross vor Importzöllen auf Autos gewarnt. „Die heimische Produktion von Automobilen hat keinen ersichtlichen Zusammenhang mit der nationalen Sicherheit der USA“, schreibt das Unternehmen in einer Stellungnahme, die der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vorliegt. Zuvor hatte die „Welt am Sonntag“ darüber berichtet.