Handelsstreit: Japans Aluminiumbranche fürchtet sich vor US-Autozöllen

In Japan gehen Aluminium-Flacherzeugnisse zu 15 Prozent in die Autoindustrie. Die Branche hofft, dass der Trend zu umweltschonenderen Fahrzeugen die Nachfrage nach dem Metall beflügeln wird. Die US-Zölle auf Stahl und Aluminium sind bereits seit Monaten in Kraft. Abgaben auf Autoeinfuhren werden von der Regierung in Washington derzeit geprüft.