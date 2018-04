Handelsstreit: Strafzölle aus China wären ein schwerer Schlag für Boeing

Boeing-Aktien fielen am Mittwoch im vorbörslichen US-Handel um knapp sechs Prozent. Seit Jahresbeginn haben die Papiere 12 Prozent an Wert gewonnen. Airbus-Aktien drehten nach Ankündigung der chinesischen Pläne kurzzeitig ins Plus, gaben dann aber in einem schwachen Marktumfeld wieder nach. Boeing und Airbus wollten die Entscheidung aus Peking zunächst nicht kommentieren.