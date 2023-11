Handelsverbot für Edelsteine Wieso die Diamanten-Sanktionen gegen Russland so wenig bringen

Das Problem: Die Sanktionen lassen sich leicht umgehen. Bergbauunternehmen wie Alrosa verkaufen Rohdiamanten, also noch unbearbeitete Steine, die bei Endkonsumenten in den USA und Europa nicht gefragt sind. Stattdessen legen die Diamanten einen Zwischenstopp ein, in der Regel in Indien, wo die Steine poliert und geschliffen werden. Ab diesem Zeitpunkt werden die Steine als indische Diamanten betrachtet und können ungehindert weiterverkauft werden – auch in die USA. Denn die US-Sanktionen gelten nur für russische Rohdiamanten oder solche, die in Russland geschliffen und poliert wurden.