Hanfmedizin Wo Deutschlands größte Cannabis-Plantage entsteht

Gut hundert Millionen Euro hat Aphria-Deutschland-Geschäftsführer Hendrik Knopp – ein Jurist, der auch schon für RTL und den Wettanbieter bwin gearbeitet hat – in den vergangenen Jahren in den deutschen Markt investiert. Ein Großteil davon floss in die Plantage in Neumünster sowie einen Lagerraum („Tresor“) im nahegelegenen Bad Bramstedt. Knopp führt die Geschäfte von einem Büro im Hamburger Schanzenviertel aus. Weil Baugrundstücke in Hamburg knapp und teurer sind, siedelte Aphria seine wichtigsten Produktionsstätten im Umland an. Um den Vertrieb kümmert sich auch der deutsche Großhändler CC Pharma, den Aphria im vergangenen Jahr übernommen hat.