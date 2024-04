Hannover Messe „Deutschland Chance liegt in spezialisierter KI für die Industrie“

Das sind die KI-Modelle hinter Systemen wie ChatGPT, die Texte schreiben oder Bilder analysieren. Wie machen die Roboter besser?

Generative KI liefert uns einen Baustein, den wir in der Robotik bisher nicht hatten: Das Weltwissen – also, was eine Tasse ist, was ein Löffel, was ein Teller. Die KI-Modelle sind also sehr sicher darin geworden, Gegenstände zu erkennen. Auch können KI-Systeme aus immer mehr realen Robotikeinsätzen lernen – Daten aus der Interaktionen von Robotern mit Werkstücken oder aus der Ansteuerung der Motoren eines Greifarms. Roboter lernen Aufgaben auch zunehmend aus Videos, die einzelne Tätigkeiten zeigen. Darum sehen wir neuerdings Roboter, die unsichere Situationen und Alltagsaufgaben viel besser meistern als vorher - die Spülmaschine einräumen, Kochaufgaben in der Küche erledigen.