Hannover Messe Schluss mit piano! Industrie fordert Scholz auf, mit „Deutschland-Tempo“ endlich ernst zu machen

Die Industrie in Deutschland droht nach Aussage hochrangiger Vertreter dauerhaft Schaden zu nehmen, wenn die Bundesregierung die Rahmenbedingungen nicht endlich wie versprochen verbessert. „Der Industriestandort Deutschland ist in einer kritischen Phase“, warnte Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie (BDI), auf der weltgrößten Industriemesse in Hannover. Das von der Bundesregierung propagierte „neue Wirtschaftswunder“ sei „eher Wunschdenken als Realität“. Die Realität sei vielmehr, „dass Unternehmen drei Mal überlegen, sie hier investieren“.