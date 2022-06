Hannover Messe Warum deutsche Unternehmen statt auf China jetzt auf Portugal setzen

Was AICEP-Chef Luís Castro Henriques hingegen wohl nicht so gerne ausbreitet, ist die Zahl 3,5. Softwareingenieure in Deutschland, heißt es bei Siemens-Portugal, verdienen im Schnitt etwa 3,5-mal so viel wie Softwareingenieure in Portugal. Der Durchschnittslohn lag laut GTAI im Jahr 2020 bei rund 1200 Euro brutto. Die Reallöhne in Portugal stagnierten 2019 und 2020, konstatiert die GTAI. Man habe noch einen Weg vor sich, sagt Siemens-Portugal-Chef Pedro Pires de Miranda, der auch einige Jahre in der Unternehmenszentrale in München gearbeitet hat. In Portugal ist Siemens mit vier Geschäftseinheiten und insgesamt 3500 Angestellten vertreten.