Hans Dieter Pötsch : Aufsichtsrats-Boss stellt VW-Chef Müller nicht in Frage

LinzVolkswagen-Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch sieht keinen Grund, die Position von VW-Chef Matthias Müller in Frage zu stellen. „Dazu glaube ich, ist jetzt nicht der richtige Anlass, um was zu sagen. Ich denke, dass es dafür auch keinen Hintergrund gibt“, sagte Pötsch am Montag in Linz.