Hapag-Lloyd, K+S, HelloFresh, Innogy: Quartalszahlen im Überblick

Kaliwerk in Kanada sorgt für Aufschwung bei K+S

Der Düngemittel- und Salzproduzent K+S hat vor allem wegen hoher Kosten für sein neues Werk in Kanada zum Jahresbeginn insgesamt weniger verdient. Unterm Strich ging der Gewinn des Konzerns im ersten Quartal verglichen mit dem Vorjahreszeitraum um rund ein Viertel auf etwa 76 Millionen Euro zurück. Wie das Unternehmen am Montag in Kassel berichtete, lag dies besonders an Aufwendungen im Zusammenhang mit dem kanadischen Standort.