Hapag-Lloyd: Wie geht es weiter nach der Bonanza?

Das gilt auch für Hafenbeteiligungen. Allein Maersk verfügt über ein weltweites Netzwerk von 65 Terminals – ein Vorteil, wenn es darum geht, Ladungen schnell zu löschen und flexibel auf Engpässe und Hafenschließungen wie während Corona zu reagieren. „Die Terminalbeteiligungen waren lange unsere Schwäche. Aber wir haben aufgeholt“, sagt ein Hapag-Aufsichtsratsmitglied. 20 Beteiligungen zählt das Unternehmen heute zum Portfolio. Allein in den letzten Wochen kamen drei dazu: die Anteile am größten Terminal-Unternehmen in Italien, einer Gesellschaft in Südamerika und einer in Ost-Indien. Das Unternehmen will weiter in Häfen einkaufen, doch gerade in den Kernmärkten in Europa und Amerika sind die Preise hoch. „Der Zugang zu Schlüsselhäfen wird für Hapag schwierig bleiben“, sagt Experte Tiedemann.