Airbus-Finanzchef geht gemeinsam mit Vorstandschef

Bis dahin werde er an einem reibungslosen Übergang auf das neue Management mitarbeiten. Airbus will den Nachfolger von Vorstandschef Enders am Jahresende bestimmen. Der Manager, der in einer Korruptionsaffäre unter Druck geraten war, lässt seinen im April 2019 endenden Vertrag auslaufen und verzichtet auf eine dritte Amtszeit.