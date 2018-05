Für Enders, dessen Abgang für 2019 bereits festgeschrieben ist, wird derzeit nach einem Nachfolger gesucht. Der Verwaltungsrat will bis Ende dieses Jahres entscheiden, wer künftig am Ruder des Konzerns mit weltweit 129 000 Mitarbeitern steht. Traditionell wird bei den Führungsjobs auf ein Gleichgewicht zwischen Deutschen und Franzosen geachtet - die beiden Länder halten jeweils 11,1 Prozent an Airbus, Spanien hält 4,2 Prozent. Die Leitung des Verkehrsflugzeuggeschäfts hat Fabrice Brégier bereits an den vorigen Chef der Hubschrauber-Sparte, Guillaume Faury, übergeben.