Haribo, Lufthansa, Rewe & Co. Diese Unternehmen starteten in den „Goldenen Zwanzigern“

Daimler Benz

Im Jahr 1926 fand eine der bedeutendsten Fusionen der deutschen Wirtschaftsgeschichte statt: Die Motorenbauer Daimler und Benz schlossen sich zusammen. Während in den 1920er Jahren viele Autobauer ums Überleben kämpften, profitierten sie unter den Nationalsozialisten auch von der militärischen Aufrüstung. Daimler-Benz etwa produzierte Militärfahrzeuge, Panzer und Flugmotoren für die Wehrmacht. In der Nachkriegszeit entwickelt sich das Unternehmen zu einem der größten Autobauer der Welt, bis es 1998 formal in der Daimler-Chrysler AG aufging.

Foto: Getriebefertigung bei Daimler in Zuffenhausen (1924)

Bild: dpa Picture-Alliance