Harley-Davidson Europas Harley-Fans retten Kultfirma die Bilanz

Harley-Davidson profitiert von einer regen Nachfrage nach seinen legendären Motorrädern in Europa, während die Geschäfte in den USA den Rückwärtsgang eingelegt haben. Insgesamt schnellte der Gewinn im abgelaufenen Quartal um zwei Drittel auf knapp 114 Millionen Dollar nach oben, wie das Traditionsunternehmen am Dienstag mitteilte. Im Kerngeschäft mit Motorrädern verzeichnete Harley in Europa ein Umsatzplus von drei Prozent. In den USA gingen die Erlöse dagegen um über 13 Prozent zurück, was der Konzern auf die dort alternde Kundschaft zurückführte. Jüngere Fahrer neigten eher zu billigeren Motorrädern, hieß es. Doch Harley ist auch im aktuellen US-Handelsstreit mit der EU zwischen die Fronten geraten.