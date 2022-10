Harter Wettbewerb: Tesla senkt Preise in China – Markt für Elektroautos verliert an Schwung

Tesla hat in China angesichts schwächerer Nachfrage am Automarkt den Einstiegspreis für das Model 3 um bis zu neun Prozent gesenkt. Den ersten Preisnachlass dieses Jahres veröffentlichte der weltweit führende US-Elektroautobauer am Montag auf seiner China-Website. Tesla-Chef Elon Musk hatte vergangene Woche erklärte, in China und Europa sei „eine Art Rezession“ im Gange.