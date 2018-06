Eine Verschiebung der Entscheidung über einen Sonderprüfer beim Energiekonzern Uniper wäre einem Aktionärsschützer zufolge nicht falsch. „Wir könnten damit leben“, sagte der Geschäftsführer der Deutschen Schutzgemeinschaft für Wertpapierbesitz (DSW), Thomas Hechtfischer, am Mittwoch vor Beginn der Uniper-Hauptversammlung in Essen. Insidern zufolge könnte der ehemalige Uniper-Mutterkonzern E.On, der noch ein Aktienpaket von 46,7 Prozent an dem Versorger hält, sich bei dem Aktionärstreffen wohl für eine Vertagung der entsprechenden Entscheidung stark machen. „Ich bin gespannt, ob E.On tatsächlich eine Vertagung beantragt“, sagte Hechtfischer.