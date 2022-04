Bayer-Chef Werner Baumann zeigt sich trotz des Kriegs in der Ukraine optimistisch für die Geschäfte des Agrar- und Pharmakonzerns. Trotz aller Unsicherheiten in der Welt zeichne sich für Bayer ein sehr erfolgreicher Start in das Jahr ab, sagte Baumann in der am Montagabend veröffentlichten Rede zur Hauptversammlung am 29. April.