Bayer-Chef Werner Baumann hat die milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutriesen Monsanto trotz unerwartet hoher Auflagen durch die Wettbewerbshüter verteidigt. "Der Erwerb ist heute genauso attraktiv, wie wir diesen vor zwei Jahren beurteilt haben", sagte er am Freitag auf der Hauptversammlung in Bonn. "Ich habe in meiner Karriere schon viele Transaktionen begleitet. Ich bin davon überzeugt: Dieses Akquisitionsvorhaben hat unter diversen Aspekten und damit auch insgesamt ein sehr hohes Wertschaffungspotenzial."