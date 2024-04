Hauptversammlung Deka und ISS lehnen Wiederwahl von BASF-Aufsichtsratschef ab

Kurt Bock war von 2011 bis 2018 Vorstandschef von BASF. Seit 2020 steht er an der Spitze des Aufsichtsrats. Schon damals waren davon nicht alle Aktionäre begeistert: Bei der Hauptversammlung erhielt Bock mit 32,71 Prozent ungewöhnlich viele Gegenstimmen, so auch von Union Invest. Der Aktionär störte sich damals an der fehlenden Unabhängigkeit des Ex-Vorstands. Nach Ansicht des Aktionärs muss die Kapitalseite im Aufsichtsrat „mindestens zur Hälfte mit unabhängigen Mitgliedern besetzt sein“, was bei BASF damals nicht gegeben war.