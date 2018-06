Der scheidende Großaktionär E.On will die Entscheidung über das Schicksal des Uniper-Vorstands seinem Nachfolger Fortum überlassen. Die Abstimmung über einen Sonderprüfer, der das Vorgehen des Uniper-Vorstands beim Einstieg Fortums untersuchen könnte, solle vertagt werden, sagte ein E.On-Vertreter bei der Uniper-Hauptversammlung in Essen. Fortum dürfte bis zum nächsten Aktionärstreffen den E.On-Anteil von rund 47 Prozent endgültig übernommen haben. Uniper-Chef Klaus Schäfer rechnet damit, dass die Transaktion "in den kommenden Wochen" endgültig vollzogen ist. Dann müsse mit dem neuen Großaktionär Fortum eine Verständigung erzielt werden. An die kurze Leine will er sich von den Finnen aber nicht legen lassen: Uniper wolle den Kurs unternehmerischer Eigenständigkeit fortsetzen, betonte er.