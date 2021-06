Erich Sixt hat sich bei seiner Abschiedsvorstellung als Chef des gleichnamigen Autovermieters kämpferisch gezeigt. Jetzt sei der richtige Zeitpunkt, den Turbo zuzuschalten, sagte Sixt am Mittwoch bei der Hauptversammlung. Die Wettbewerber seien geschwächt. Sixt kündigte Investitionen in Produkte, Prozesse, Marketing und Menschen an. Der Autovermieter wolle vor allem organisch wachsen. Zukäufen erteilte Sixt eine Absage: „Im übrigen hat Darwins Auslese stattgefunden, es gibt schlichtweg kaum noch jemanden, den man kaufen könnte.“