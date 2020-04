Hauptversammlung im Internet Bayer trotzt der Coronakrise

Keine Protestaktionen vor der Versammlungshalle, keine kritischen Aktionäre am Rednerpult – sondern nur sechs Bayer-Manager in einer sorgsam choreographierten Video-Übertragung. Als erster Dax-Konzern nutzte der Leverkusener Pharma- und Agrarchemie-Konzern Bayer am Dienstag angesichts der Corona-Pandemie die Möglichkeit, seine Hauptversammlung komplett online durchzuführen. Bei Aktionärsvertretern stieß das Modell aber auf wenig Begeisterung.