Hauptversammlung: Knorr-Bremse will schnell neuen Chef präsentieren

MünchenDer Zug- und Nutzfahrzeug-Zulieferer Knorr-Bremse will nach dem abrupten Abgang von Klaus Deller zügig einen neuen Vorstandschef präsentieren. Aufsichtsratschef Klaus Mangold versprach den Aktionären auf der Hauptversammlung am Dienstag in München „zeitnah“ eine Lösung. Er suche einen „teamorientierten und international erfahrenen CEO“, sagte der ehemalige Daimler-Manager. Die Suche sei in vollem Gange.