RWE-Chef Martin Schmitz trommelt für Innogy-Zerschlagung

RWE und E.On wollen Innogy unter sich aufteilen. Dadurch würde die gerade einmal zwei Jahre alte Tochter Innogy, an der RWE noch gut 77 Prozent hält, schon wieder verschwinden. E.On will dazu in einem ersten Schritt Innogy komplett übernehmen und im Gegenzug den Konkurrenten RWE am eigenen Unternehmen mit knapp 17 Prozent beteiligen. E.On würde das lukrative Netzgeschäft und den Stromvertrieb von Innogy behalten, während die erneuerbaren Energien beider Konzerne unter dem Dach von RWE vereint werden. Der Start des offiziellen Übernahmeangebots von E.On wird für Mai erwartet. Abgeschlossen werden soll der Deal bis Ende 2019.