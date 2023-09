Hausgeräte-Marktführer Trotz Kostendrucks: BSH-Chef hält an allen sechs deutschen Werken fest

von Angela Maier und Hendrik Varnholt 05. September 2023

Bild: imago images

Europas größter Hausgerätehersteller BSH hat laut Insidern mit Marktanteilsverlusten zu kämpfen. Der Chef der Bosch-Tochter, Matthias Metz, will an der Produktion in Deutschland trotzdem nicht rütteln.