Heckler&Koch: Wem gehört Deutschlands wichtigster Waffenhersteller?

Beim ersten Verhandlungstermin am Donnerstag wurde gleich klar, dass die Chancen eines Vergleichs nicht sonderlich gut stehen. Die Richterin fragte, ob die Beteiligten sich einigen wollten. Heeschens Anwalt erklärte daraufhin, der Gegenseite schon mehrfach Vergleichsverhandlungen vorgeschlagen zu haben. Diese habe jedoch nicht reagiert. Ein Anwalt der Walewski-Firma meinte dazu: „Wir wissen nicht was der Beklagte möchte.“ Verhandlungen machten nur Sinn, wenn die Grundlage feststehe.



Heeschens Anwalt erklärte darauf, es könne um Aktien- und auch Aufsichtsratsposten gehen. Die Möglichkeiten seien vielschichtig. „Sie bekommen jetzt keine Wunschliste von uns.“ Im Laufe der Verhandlung äußerte sich auch Heeschen selbst. Er vermittelte den Eindruck nicht gewollt zu haben, dass alle verpfändeten H&K-Aktien an Walewskis Firma gehen. Grundlage der Darlehensverträge sei vielmehr gewesen, das Unternehmen gemeinsam an die Börse zu bringen, sagte er. Es gebe ja sicher auch Bedarf an seinem 15-jährigen Wissen über das Unternehmen und die Industrie. Doch dass Heeschen in Zukunft noch bei H&K mitmischt, dürfte für das Walewski-Lager kaum verhandelbar sein. Beide Parteien hatten immerhin eine Zeit lang versucht, zusammenzuarbeiten. Die Reibungsverluste waren jedoch zu groß und letztlich schädlich für Heckler&Koch. Im Aufsichtsrat fanden beide Lager oft keine gemeinsame Linie. Der Vorstand geriet regelmäßig zwischen die Fronten. Das galt besonders für Vorstandschef Jens Bodo Koch. Er gilt als Walewski-Mann. Heeschen, so hört man aus dessen Umfeld, soll kein großer Fan des Managers sein. Zu wenig Fachwissen. Zu zögerlich. Und eben zu wenig auf Heeschens Seite.